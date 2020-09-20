«Шахтер» сыграл вничью с «Зарей» и потерял первые очки в чемпионате

Встреча прошла на «Славутич-Арене» в Запорожье и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились Владислав Кочергин (20-я минута) и Владлен Юрченко (28), у гостей отличились Марлос (17) и Сергей Кривцов (49).

После этой игры «Шахтер» набрал четыре очка и расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата, «Заря» с одним очком занимает 11-е место.

В следующем туре «Шахтер» сыграет в гостях против «Руха», а «Заря» на выезде встретится со «Львовом».