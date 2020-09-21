Сергей Первушин: В матче с «Локомотивом» нам не хватило активности в атаке

- «Локомотив» - это уровень Лиги чемпионов, нам тяжело противостоять таким соперникам, их группа атаки может создать гол из любого полумомента. Мы можем играть только за счет слаженных командных взаимодействий - как в атаке, так и в защите.

Нам не хватило активности впереди, может, заключительных передач, мячом владели, но без продвижения, нам тоже это не очень нравится. Не хватило взаимодействий, проникающих передач, будем разбираться с этим, - передает слова Первушина «РИА Новости».

«Тамбов» после этого поражения с семью очками расположился на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Тамбов» дома сыграет против «Спартака».