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21 сентября 01:13

Сергей Первушин: В матче с «Локомотивом» нам не хватило активности в атаке

Главный тренер «Тамбова» прокомментировал поражение команды в матче с «Локомотивом» (0:1).

- «Локомотив» - это уровень Лиги чемпионов, нам тяжело противостоять таким соперникам, их группа атаки может создать гол из любого полумомента. Мы можем играть только за счет слаженных командных взаимодействий - как в атаке, так и в защите.

Нам не хватило активности впереди, может, заключительных передач, мячом владели, но без продвижения, нам тоже это не очень нравится. Не хватило взаимодействий, проникающих передач, будем разбираться с этим, - передает слова Первушина «РИА Новости».

«Тамбов» после этого поражения с семью очками расположился на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Тамбов» дома сыграет против «Спартака».

источник: «РИА Новости»
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