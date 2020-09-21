Хавбек «Аталанты» Малиновский может перейти в «Лидс» вместо Де Пауля, которым интересуется «Зенит»

The Telegraph сообщает, что «Лидс Юнайтед» рассматривает возможность перехода 27-летнего полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского из итальянской «Аталанты».

Клуб, который в нынешнем году вернулся в АПЛ после 16 лет в низших дивизионах, вел переговоры с «Удинезе» по поводу трансфера аргентинца Родриго Де Пауля, но не смог согласовать сумму компенсации, а потому теперь ищет другого футболиста такого же амплуа.

Стоит отметить, что СМИ писали о том, что аргентинским полузащитником интересуется петербургский «Зенит».

«Удинезе» хотел заработать на продаже Де Пауля не менее 35 миллионов евро, а Малиновского «Лидс» может приобрести за 22 млн.

В прошлом году «Аталанта» приобрела воспитанника академии «Шахтера» Малиновского у бельгийского «Генка» за 13,6 млн. С тех пор украинец сыграл за клуб из Бергамо 44 матча, забив девять мячей и сделав семь голевых передач.