Виталий Кутузов: Переход Миранчука в «Аталанту» – лучший трансфер серии А, не говоря о сделках «Юве»

Бывший нападающий «Милана», «Сампдории» и сборной Белоруссии Виталий Кутузов в интервью Juvenews прокомментировал переход Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Если оставить за скобками «Ювентус», который всегда активно работает на рынке, я считаю, что лучший трансфер нынешнего итальянского межсезонья совершила «Аталанта», – отметил Кутузов. – Он готов к выступлениям в серии А и будет много забивать».

Кутузов после завершения карьеры работает в Италии футбольным агентом.

Миранчук пропускает начало сезона в серии А из-за травмы подколенного сухожилия. Его возвращения в строй врачи «Аталанты» ждут в середине октября.