Ракитич завершил карьеру в сборной Хорватии

Пресс-служба Федерации футбола Хорватии сообщила о том, что центральный полузащитник Иван Ракитич завершил выступления в составе национальной команды.

В общей сложности 32-летний Ракитич принял участие в 106 матчах и забил 15 голов. В 2015 году он был признан лучшим футболистом Хорватии, а тремя годами позже вместе со своей сборной стал вице-чемпионом мира.

Напомним, что полузащитник дебютировал в составе взрослой национальной команды 8 сентября 2007-го в матче отборочного этапа к чемпионату Европы-2008 против Эстонии (2:0).

With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team 🚀😢



Raketa, thank you for EVERYTHING 👏🏼❤️🇭🇷🥈



Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we'll give you a call ☎️🙏🏼#HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj