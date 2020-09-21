Ракитич завершил карьеру в сборной Хорватии

Пресс-служба Федерации футбола Хорватии сообщила о том, что центральный полузащитник Иван Ракитич завершил выступления в составе национальной команды.

В общей сложности 32-летний Ракитич принял участие в 106 матчах и забил 15 голов. В 2015 году он был признан лучшим футболистом Хорватии, а тремя годами позже вместе со своей сборной стал вице-чемпионом мира.

Напомним, что полузащитник дебютировал в составе взрослой национальной команды 8 сентября 2007-го в матче отборочного этапа к чемпионату Европы-2008 против Эстонии (2:0).