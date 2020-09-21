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21 сентября 18:57
автор: Владислав Корегин

«Ювентус» заплатит 55 млн евро за Морату

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в Италию.

По информации Sky Sport Italia, 27-летний испанец присоединится к туринскому клубу этой осенью на правах аренды, за которую «бьянконери» заплатят десять миллионов евро.

Отмечается, что через год итальянцы смогут выкупить игрока за 45 миллионов.

Напомним, что нападающий выступал за «Ювентус» в период с 2014-го по 2016 год, отличившись 27 забитыми мячами и 18 результативными передачами в 93 встречах.

«Атлетико» арендовал Морату у «Челси» в январе 2019 года за семь миллионов евро. Этим летом мадридский клуб выкупил контракт форварда за 56 миллионов. В общей сложности он провел за «матрасников» 61 матч, забил 22 гола и отдал пять ассистов.

Контракт нападающего истекает в конце июня 2023-го.

источник: Sky Sport Italia
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