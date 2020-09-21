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21 сентября 21:40
автор: Владислав Корегин

Тренер ПАОКа: «Краснодар» – сильный соперник, в нем идеально сочетаются молодые и опытные игроки

Главный тренер ПАОКа Абел Феррейра поделился ожиданиями от первого матча с «Краснодаром» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.

– Мы знаем, что «Краснодар» – сильный соперник. У него идеально сочетаются молодые и опытные игроки. У моей команды есть большая цель, к которой мы идем. Мы приложим все усилия для достижения результата, учитывая сильные и слабые стороны российского клуба, – сказал Феррейра во время предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что первый матч между ПАОКом и «Краснодаром» состоится в России 22 сентября в 22:00 по московскому времени. Ответный матч в Греции пройдет 30 сентября.

В третьем раунде клуб из Салоников обыграл «Бенфику» со счетом 2:1.

источник: «Советский спорт»
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