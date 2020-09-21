Дортмундская «Боруссия» продлит контракт с полузащитником Рейной

Как сообщает Sport1, руководство немецкого клуба очень довольно прогрессом 17-летнего американца в этом году и намерено предоставить ему улучшенные условия по контракту.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля».

Напомним, что Рейна оказался в клубной системе «Боруссии» в июле 2019 года. За основную команду он дебютировал в матче 18-го тура бундеслиги с «Аугсбургом» (5:3). В общей сложности он провел за дортмундцев 20 встреч, забил три гола и отдал три ассиста.