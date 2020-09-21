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«Милан» дома уверенно обыграл «Болонью» благодаря дублю Ибрагимовича
21 сентября 23:45
автор: Владислав Корегин
автор фото: Faisal HQ

«Милан» дома уверенно обыграл «Болонью» благодаря дублю Ибрагимовича

«Милан» одержал домашнюю победу над «Болоньей» (2:0) в матче первого тура чемпионата Италии.

Главным героем встречи стал форвард хозяев Златан Ибрагимович, отметившийся дублем. Сначала на 35-й минуте швед головой откликнулся на передачу Тео Эрнандеса и точно пробил в угол ворот Лукаша Скорупски, а в начале второй половине встречи он удачно реализовал 11-метровый удар.

Отметим, что на 88-й минуте защитник гостей Митчелл Дейкс был удален с поля за вторую желтую карточку.

В следующем туре «Милан» отправится в гости к «Кротоне», а «Болонья» дома сыграет с «Пармой».

Серия А
1-й тур

«Милан» – «Болонья» – 2:0 (1:0)
Голы: Ибрагимович, 35, 50, с пенальти.
Удаление: Дейкс («Болонья»), 88.

источник: «Советский спорт»
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