Евгений Бушманов: В матче с «Рубином» Кутепов показал, что является игроком хорошего уровня

– «Спартак» уверенно и надежно сыграл в обороне, хорошо сыграл Максименко. После матча с ЦСКА он собрался и сделал несколько качественных сейвов. Кутепов также сыграл неплохой матч после такого большого отсутствия. Я порадовался за Илью. Он показал, что является игроком хорошего уровня, – сказал Бушманов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в Казани красно-белые одержали гостевую победу со счетом 2:0. За московский клуб голом отметился форвард Джордан Ларссон (4-я минута), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник казанцев Михаил Меркулов (21).

«Спартак» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре подопечные Доменико Тедеско на выезде сыграют против «Тамбова». Игра состоится 26 сентября в 14:00 мск.