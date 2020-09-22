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22 сентября 00:48
автор: Владислав Корегин

Сергей Первушин: Сейчас «Тамбов» для «Спартака», как красная тряпка для быка

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской Премьер-лиги со «Спартаком».

– Когда чемпионат начинался, я понимал, что это будет самая сложная игра, потому что мы сейчас для «Спартака», как красная тряпка для быка. Мы ждем этой встречи с нетерпением, – цитирует Первушина «Матч ТВ».

Напомним, что в предыдущем туре тамбовчане в Москве минимально уступили «Локомотиву» (0:1), а красно-белые одержали гостевую победу над «Рубином» (2:0).

В данный момент, «Спартак» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» лишь по дополнительным показателям. Что касается «Тамбова», то подопечные Первушина идут на 13-й строчке с семью очками.

Матч между командами пройдет в Саранске 26 сентября. Начало встречи – в 14:00 мск.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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