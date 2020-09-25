Защитник «Бордо» Белланова стал игроком «Пескары»

20-летний итальянец будет выступать за «дельфинов» до конца текущего сезона на правах аренды.

Белланова является воспитанником академии «Милана». За основную команду он не провел ни одной встречи. Прошлый год он выступал в аренде в «Аталанте» отыграв лишь один матч.

Отметим, что у «бергамасков» есть право выкупа игрока по истечению соглашения.