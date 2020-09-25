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25 сентября 07:30
автор: Владислав Корегин

Руслан Нигматуллин: «Локомотив» может добиться успеха в игре с ЦСКА, не будучи фаворитами

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин – об игре между ЦСКА и железнодорожниками в рамках девятого тура Российской Премьер-лиги.

– Сейчас более благополучной выглядит ситуация у армейцев. ЦСКА уже успел хорошо укрепиться, а у «Локомотива» пока новички не приносят необходимые плоды. Тем не менее в отдельном матче «железнодорожники» могут добиться успеха, не будучи фаворитами, – цитируют Нигматуллина «Известия».

Напомним, что встреча между командами пройдет 27 сентября в 19:00 по московскому времени. После восьми туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Подопечные Марко Николича идут на восьмой строчке с 12 очками.

источник: «Известия»
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