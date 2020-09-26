«Челси» может продать Жоржиньо, чтобы приобрести Райса

Согласно информации The Mirror, руководство «синих» будет вынуждено расстаться с 28-летним итальянец в случае, если к команде присоединится игрок «Вест Хэма» Деклан Райс.

Основная причина подобного решения в том, что «аристократы» потратили слишком большую сумму на приобретение новых футболистов в нынешнее трансферное окно. Тем самым, продажа Жоржиньо поможет лондонцам не нарушить правил финансового Fair-Play при покупке Райса.

Отметим, что итальянским игроком активно интересуется «Арсенал».

Жоржиньо перешел в «Челси» в июле 2018 года из «Наполи». За лондонцев он отыграл 100 матчей, забил 10 голов и отдал три ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 52 миллиона евро.