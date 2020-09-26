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26 сентября 11:00
автор: Владислав Корегин

«Челси» может продать Жоржиньо, чтобы приобрести Райса

Опорный полузащитник «Челси» Жоржиньо близок к тому, чтобы покинуть лондонский клуб в нынешнее трансферное окно.

Согласно информации The Mirror, руководство «синих» будет вынуждено расстаться с 28-летним итальянец в случае, если к команде присоединится игрок «Вест Хэма» Деклан Райс.

Основная причина подобного решения в том, что «аристократы» потратили слишком большую сумму на приобретение новых футболистов в нынешнее трансферное окно. Тем самым, продажа Жоржиньо поможет лондонцам не нарушить правил финансового Fair-Play при покупке Райса.

Отметим, что итальянским игроком активно интересуется «Арсенал».

Жоржиньо перешел в «Челси» в июле 2018 года из «Наполи». За лондонцев он отыграл 100 матчей, забил 10 голов и отдал три ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 52 миллиона евро.

источник: The Mirror
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