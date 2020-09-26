«Лестер» постарается купить у «Байера» Та, если не сможет договориться с Тарковски

По информации источника, 24-летний немец рассматривается руководством «Лестера» в качестве альтернативы игроку «Бернли» Джеймсу Тарковски, переход которого пока никак не может состояться.

Отмечается, что вчера, 26 сентября, «бордовые» отказались продавать своего футболиста за 30 миллионов фунтов.

Та выступает за «Байер» с июля 2015 года. Всего в составе леверкузенцев он сыграл 181 матч, забил четыре гола и отдал семь ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

За сборную Германии защитник провел девять встреч.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 24 миллиона евро.