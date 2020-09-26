ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 сентября 11:25
автор: Владислав Корегин

«Лестер» постарается купить у «Байера» Та, если не сможет договориться с Тарковски

Центральным защитником «Байера» Джонатаном Та интересуется клуб Английской Премьер-лиги, сообщает The Daily Mail.

По информации источника, 24-летний немец рассматривается руководством «Лестера» в качестве альтернативы игроку «Бернли» Джеймсу Тарковски, переход которого пока никак не может состояться.

Отмечается, что вчера, 26 сентября, «бордовые» отказались продавать своего футболиста за 30 миллионов фунтов.

Та выступает за «Байер» с июля 2015 года. Всего в составе леверкузенцев он сыграл 181 матч, забил четыре гола и отдал семь ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

За сборную Германии защитник провел девять встреч.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 24 миллиона евро.

источник: The Daily Mail
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Хабиб Нурмагомедов станет секундантом своего соотечественника Зубайры ТухуговаОт глубины до почвы под ногами. Путь «Краснодара» к победе над ПАОКДмитрий Гунько оставил пост главного тренера «Химок»МОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на ОлимпиадеТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринСына Плющенко начали избегать дети
«Лион» приобретет у «Милана» Пакета, если команду покинет Рен-Аделаид
Центральный полузащитник «Лиона» Джефф Рен-Аделаид может покинуть команду в нынешнее трансферное окно.
26.09.2020 14:08
Футбол
автор: Владислав Корегин
Цифры отвечают Талалаеву
Андрей Талалаев запутался в цифрах. Болельщики ему ответили.
«ПСЖ» подписал голкипера клуба лиги 2
Бывший голкипер «Орлеана» Александр Летелье стал игроком «Пари Сен-Жермен», сообщает пресс-служба парижан.
26.09.2020 13:45
Футбол
автор: Владислав Корегин
Вида входит в список трансферных целей «Ромы»
Центральный защитник «Бешикташа» Домагой Вида может этой осенью стать игроком «Ромы».
26.09.2020 13:30
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Зенит» – «Уфа». Команды определились с игровой формой
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.
26.09.2020 13:21
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Президент «Лиона»: Предложение «Арсенала» по Ауару существенно расходится с его реальной ценой
Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола прокомментировал интерес «Арсенала» к полузащитнику команды Уссему Ауару.
26.09.2020 13:14
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Тамбов» – «Спартак». Кокорин выйдет в стартовом составе гостей
Встреча состоится сегодня в Саранске в 14:00 мск.
26.09.2020 12:56
Футбол
автор: Владислав Корегин
Полузащитник «Ниццы» Сиприен может перейти в «Астон Виллу», ранее игроком интересовался «Спартак»
Центральный полузащитник «Ниццы» Уилан Сиприен может оказаться в одном из клубов Английской Премьер-лиги.
26.09.2020 12:47
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Дженоа» арендовал защитника «Ювентуса» Пеллегрини
Пресс-служба «Дженоа» объявила о переходе в команду левого защитника «Ювентуса» Луки Пеллегрини.
26.09.2020 12:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
СМИ: «Барселона» пытается сбить ценник на Депая
Клуб не оставляет попыток заполучить игрока.
26.09.2020 12:29
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Милан» готов приобрести вингера «Буде-Глимта» Хауге за четыре миллиона евро
Фланговый нападающий «Буде-Глимта» Йенс-Петтер Хауге может перейти в «Милан».
26.09.2020 12:23
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика