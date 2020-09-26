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26 сентября 11:47
автор: Владислав Корегин

Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Дженас: На месте Алли я бы покинул команду

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джермейн Дженас считает, что хавбеку «шпор» Деле Алли необходимо покинуть лондонскую команду.

– На месте Деле я был бы обеспокоен текущим положением вещей. Прямо сейчас не похоже, что Жозе Моуринью доверяет игроку. Несомненно, его форма за последние 18 месяцев стала хуже, он знает об этом больше, чем кто-либо.

Две недели назад я бы сказал, что футболист останется в команде. Но нынешняя ситуация такова, что ему стоит покинуть клуб. В конце сезона будет чемпионат Европы – Деле будет отчаянно пытаться попасть в заявку сборной Англии. Единственный способ, которым может помочь ему это сделать – играть в футбол и снова забивать голы, – цитирует Дженаса BBC.

Напомним, что Алли перешел в «Тоттенхэм» в феврале 2015 года. В двух стартовых турах нового сезона Английской Премьер-лиги игрок провел на поле лишь 45 минут против «Эвертона» (0:1).

источник: BBC
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