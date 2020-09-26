«Милан» готов приобрести вингера «Буде-Глимта» Хауге за четыре миллиона евро

По информации Calcio Mercato, руководство итальянской команды было впечатлено выступлениями 20-летнего норвежца в рамках матча третьего отборочного раунда Лиги Европы. В игре с «Миланом» (2:3) Хауге забил гол и отдал результативную передачу.

Отмечается, что «россонери» предложили за игрока четыре миллиона евро.

Хауге выступает за «Буде-Глимт» с апреля 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 17 голов и 11 ассистов в 20 матчах. Контракт игрока действует до конца декабря 2021-го.