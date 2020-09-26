Вида входит в список трансферных целей «Ромы»

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, римский клуб готов подписать 31-летнего хорвата, если не удастся договориться с «Манчестер Юнайтед» по выкупу контракта защитника Криса Смоллинга – англичане хотят за своего игрока 18 миллионов евро, а итальянцы могут предложить только 12 миллионов.

Отмечается, что еще одним вариантом усиления обороны волков может стать игрок «Галатасарая» Маркао.

Вида перешел в «Бешикташ» в январе 2018 года в качестве свободного агента, подписав четырехлетний контракт. За турецкий клуб он провел 97 матчей во всех турнирах, забив девять голов и отдав один ассист.

В составе сборной Хорватии защитник отыграл 81 встречу (4 гола).

Портал Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро.