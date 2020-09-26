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«Зенит» разгромил «Уфу» благодаря хет-трику Дзюбы и дублю Азмуна
26 сентября 18:24
автор: Виктор Шарафудинов

«Зенит» разгромил «Уфу» благодаря хет-трику Дзюбы и дублю Азмуна

В семи последних матчах команда Вадима Евсеева набрала лишь два очка, не одержав ни одной победы.

Матч девятого тура чемпионата России «Зенит» – «Уфа» завершился со счетом 6:0.

Сердар Азмун сделал дубль, а Артем Дзюба – хет-трик. Иранец отличился на 24-й и 61-й минутах, а капитан сборной России на 32-й реализовал пенальти, который заработал Азмун, а на 72-й и 89-й забил с игры.«Зенит» набрал 20 очков и вновь поднялся на первую строчку турнирной таблицы, опередив «Спартак» по дополнительным показателям.

Автором шестого гола хозяев в компенсированное время стал Алексей Сутормин (90+2).

«Уфа», потерпев третье безголевое поражение кряду, находится на 14-м месте, имея пять очков. Безвыигрышная серия команды Вадима Евсеева длится семь туров (пять поражений и две ничьи).

3 октября состоятся матчи «Уфа» – «Ротор» и «Спартак» – «Зенит».

РПЛ
9-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Уфа» – 6:0 (2:0)
Голы: Азмун, 24, 61, Дзюба, 32 (с пенальти), 72, 89, Сутормин, 90+2.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен (Прохин, 46), Ракицкий (Сутормин, 80), Караваев, Барриос (Мусаев, 64), Оздоев, Ерохин, Малком (Жирков, 52), Азмун (Мостовой, 79), Дзюба.

«Уфа»: Беленов, Сухов (Алиев, 41), Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Камилов (Данченко, 63), Голубев (Безденежных, 46), Фольмер (Сысуев, 46), Карп, Бизяк (Агаларов, 67).

Предупреждения: Ерохин, 63 – Неделчару, 29.

Судья: Сухой (Люберцы)

источник: «Советский спорт»
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