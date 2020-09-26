«Зенит» разгромил «Уфу» благодаря хет-трику Дзюбы и дублю Азмуна

Матч девятого тура чемпионата России «Зенит» – «Уфа» завершился со счетом 6:0.

Сердар Азмун сделал дубль, а Артем Дзюба – хет-трик. Иранец отличился на 24-й и 61-й минутах, а капитан сборной России на 32-й реализовал пенальти, который заработал Азмун, а на 72-й и 89-й забил с игры.«Зенит» набрал 20 очков и вновь поднялся на первую строчку турнирной таблицы, опередив «Спартак» по дополнительным показателям.

Автором шестого гола хозяев в компенсированное время стал Алексей Сутормин (90+2).

«Уфа», потерпев третье безголевое поражение кряду, находится на 14-м месте, имея пять очков. Безвыигрышная серия команды Вадима Евсеева длится семь туров (пять поражений и две ничьи).

3 октября состоятся матчи «Уфа» – «Ротор» и «Спартак» – «Зенит».