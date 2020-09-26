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26 сентября 23:42
автор: Виктор Шарафудинов

«Интер» одержал волевую победу над «Фиорентиной», забив два мяча в концовке

У флорентийцев две голевые передачи сделал Франк Рибери.

Матч второго тура чемпионата Италии «Интер» – «Фиорентина» завершился с результатом 4:3.

Ивуарийский нападающий гостей Кристиан Куаме открыл счет на третьей минуте, но затем команда Антонио Конте вышла вперед. Лаутаро Мартинес восстановил равновесие в конце первого тайма (45+2), а на 52-й защитник «Фиорентины» Федерико Чеккерини направил мяч в свои ворота.

Далее флорентийская команда вновь вышла вперед благодаря двум голам, которые организовал 37-летний француз Франк Рибери. После его передач отличились Гаэтано Кастровилли (57) и Федерико Кьеза.

«Интер», уступая 2:3, все равно взял три очка. На 87-й минуте Ромелу Лукаку сравнял счет после передачи Ашрафа Хакими, а на 89-й автором победного гола миланского клуба стал Данило Д’Амброзио.

Матч первого тура «Беневенто» – «Интер» ранее был перенесен на 30 сентября.

«Фиорентина» стартовала в чемпионате 19 сентября, обыграв дома «Торино» (1:0). 2 октября «фиалки» сыграют на выезде с «Сампдорией».

Чемпионат Италии

2-й тур

«Интер» (Милан) – «Фиорентина» (Флоренция) – 4:3 (1:1)

Голы: Луатаро Мартинес, 45+2, Чеккерини, 52 (автогол), Р.Лукаку, 87, Д’Амброзио, 89 – Куаме, 3, Кастровилли, 57, Кьеза, 63.

источник: «Советский спорт»
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