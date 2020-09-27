Гол Промеса помог «Аяксу» обыграть «Витесс». Амстердамская команда целый тайм играла вдесятером

В голландской эредивизи «Аякс» на своем поле обыграл «Витесс» со счетом 2:1.

На 21-й минуте бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес открыл счет и вывел хозяев перед, но на 44-й амстердамский клуб остался вдесятером. Прямую красную карточку получил мексиканский защитник Эдсон Альварес.

После перерыва гости отыгрались благодаря точному удару Ришедли Базура на 56-й минуте, но гол бразильца Антони на 70-й принес «Аяксу» победу.

В трех стартовых турах команда из Амстердама одержала три победы и с девятью очками возглавляет турнирную таблицу вместе с «Херенвеном».

У «Витесса» после трех игр шесть очков, и команда из Арнема находится на пятой строчке.