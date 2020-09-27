Дмитрий Хохлов: У Антона Миранчука в матче с ЦСКА появится возможность проявить себя лидером

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от предстоящего матча железнодорожников против ЦСКА в чемпионате России.

«Конечно, отъезд Алексея Миранчука является огромной потерей для «Локомотива», – отметил Хохлов в интервью для RT. – Думаю, в сложившейся ситуации Антон будет пытаться взять на себя роль лидера, в каких-то моментах – диспетчера. Посмотрим, как сложится, ведь в юности, как рассказывали, он считался даже перспективнее брата. Вот у Антона в матче с ЦСКА и появится возможность проявить себя лидером».

Игра девятого тура ЦСКА – «Локомотив» состоится 27 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.