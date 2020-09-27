«Оренбург» сыграл вничью с «Балтикой», выигрывая 2:0 по ходу матча

Матч 12-го тура первенства ФНЛ «Оренбург» – «Балтика» завершился вничью 2:2.

Словенский полузащитник хозяев Жига Шкофлек открыл счет на 19-й минуте, а на 62-й Денис Ткачук увеличил перевес оренбургской команды до двух мячей.

Тем не менее «Балтике» удалось спастись от поражения. На 69-й минуте отличился Михаил Маркин, а на 82-й – Ян Казаев.

«Оренбург» заканчивал встречу вдесятером. На 85-й второе предупреждение получил Андрей Козлов.

Команда Марцела Лички в третий раз кряду сыграла вничью, однако продолжает лидировать, набрав 28 очков в 12 турах.