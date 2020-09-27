Сердар Азмун: Результат МРТ показал, что повреждение не столь серьезное

Форвард «Зенита» Сердар Азмун на своей странице в инстаграме сообщил о состоянии своего здоровья.
В субботнем матче против «Уфы» (6:0 в Санкт-Петербурге) Азмун забил два мяча, но получил повреждение и был заменен на 79-й минуте на Андрея Мостового.
«Дорогие друзья, хочу поблагодарить вас за поддержку, – написал Азмун. – Сначала я думал, что получил тяжелую травму, но результат МРТ показал, что повреждение не столь серьезное. Надеюсь, я смогу сыграть в ближайших матчах».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
سلام به همه ی دوستان عزیزم از دیشب تا الان خیلی نگران من بودین و میخوام ازتون تشکر کنم که به فکر حال من بودین، خیلی صحنه ی بدی بود خودمم فکر کردم که مصدومیتتم خیلی خیلی جدی باشه ولی خب امروز با ام ار ای که انجام دادیم دیدیم که مصدومیتم جدی نیست و انشاالله که بتونم در بازی های آینده بازی کنم🙏🏻 بازم ممنونم از کسانی که حال من رو پرسیدن💙😍
Публикация от IAmSardar (@sardar_azmoun)
В девяти играх нынешнего сезона иранец забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.
3 октября «Зенит» сыграет на выезде с московским «Спартаком» в десятом туре чемпионата РПЛ.