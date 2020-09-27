«Фрайбург» и «Вольфсбург» сыграли вничью

Матч чемпионата Германии «Фрайбург» – «Вольфсбург» завершился с результатом 1:1.
Форвард хозяев Нильс Петерсен открыл счет ударом головой на 11-й минуте. Хорватский полузащитник гостей Йосип Брекало восстановил равновесие на 42-й.
«Фрайбург» с четырьмя очками занимает пятое место.
«Вольфсбург» имеет два очка, поскольку стартовал в чемпионате с двух ничьих. 20 сентября «волки» дома разошлись миром с «Байером» (0:0).
3 октября «Фрайбург» сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией». 4 октября «Вольфсбург» примет «Аугсбург».