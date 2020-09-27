«Галатасарай» и «Фенербахче» не смогли забить друг другу

Матч чемпионата Турции с участием двух стамбульских грандов «Галатасарай» – «Фенербахче» завершился вничью 0:0.
Статистика ударов в створ 5-1 в пользу хозяев.
Ранее «Галатасарай» одержал две победы. После трех туров команда Фатиха Терима входит в группу лидеров из четырех команд, которые набрали по семь очков. Это «Фатих Карагюмрюк», «Аланьяспор», «Галатасарай» и «Хатайспор».
«Фенербахче» с пятью очками занимает седьмое место.
3 октября «Фенербахче» примет «Фатих Карагюмрюк». «Галатасарай» 4 октября сыграет на выезде с «Касымпашой».