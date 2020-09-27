Леонид Слуцкий: Почти 15 лет ждал своего дебюта в родном городе

- Я впервые на Волгоград Арене в качестве тренера, я здесь был в качестве зрителя, в качестве комментатора. Шикарная арена, шикарного качества поле. Волгоградский болельщик, который прекрасно болеет, потому что основную часть поддержки оказывает фанатское движение, но в Волгограде такая тесная связь между обычными болельщиками и фанатами.

Шикарная атмосфера, которой я впервые смог насладиться самолично. Скажу больше: сегодня была моя первая игра в Волгограде в качестве главного тренера команды премьер-лиги. Когда я стал работать в премьер-лиге в 2005 году, «Ротора» не было, к сожалению. Вот я почти 15 лет ждал своего дебюта в родном городе, - передает слова Слуцкого пресс-служба казанской команды.

Добавим, что в воскресенье «Рубин» обыграл «Ротор» в матче 9-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 3:1. После этой игры казанская команда набрала 14 очков и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Рубин» дома встретится с «Ахматом».