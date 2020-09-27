Натан Бартфельд: Вилков справился с игрой ЦСКА – «Локомотив»

- Я считаю, что в целом Вилков с игрой справился. Не было таких моментов, чтобы можно было бы говорить о его высочайшей квалификации, но и предъявить ему нечего, - приводит слова Бартфельда ТАСС.

Добавим, что после этой встречи ЦСКА, имея в активе 16 очков, расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на седьмое место.

В следующем туре армейцы 3 октября сыграют на выезде с «Уралом», а железнодорожники днем позже на своем поле встретятся с «Химками».