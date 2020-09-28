Николай Наумов: Говорить о готовности «Локомотива» к Лиге чемпионов по одному матчу сложно

- Говорить о готовности «Локомотива» с такой игрой по одному матчу сложно, столько невзрачных игр было, что одна удачная не может характеризовать команду. Мне трудно сейчас сказать, будет ли «Локомотив» готов к Лиге чемпионов, - две-три игры назад я считал, что не готов, а сегодня мне команда очень понравилась, - передает слова Наумова ТАСС.

Напомним, что в воскресенье, 27 сентября, «Локомотив» со счетом 1:0 в гостях обыграл ЦСКА в матче девятого тура чемпионата России.

Добавим, что «Локомотив» начнет свое выступление в новом розыгрыше Лиги чемпионов с группового этапа, а соперники российского клуба определятся в результате жеребьевки, которая состоится 1 октября.