«Барселона» согласовала условия перехода защитника Деста из «Аякса»

Испанская газета Sport сообщает, что «Барселона» согласовала условия перехода 19-летнего правого защитника Сержиньо Деста из «Аякса».

Сегодня 28 сентября футболист должен прилететь в Барселону и заключить контракт с новым клубом.

По информации издания, у Деста было также предложение из «Баварии», но он предпочел перейти в команду Рональда Кумана. Условия сделки с «Аяксом» уже согласованы. «Барселона» заплатит 20 миллионов евро, а в будущем амстердамский клуб может получить бонусы в размере 5 млн.

Дест дебютировал в составе главной команды «Аякса» 27 июля 2019 года в игре за Суперкубок Голландии против ПСВ (2:0). Всего на его счету 38 матчей, два гола и шесть результативных передач в составе амстердамцев.

Сержиньо родился и вырос в Голландии, но принял решение играть за сборную США, поскольку его отец гражданин Соединенных Штатов.