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28 сентября 12:33
автор: Виктор Шарафудинов

Федотов принес извинения арбитрам матча «Сочи» – «Краснодар»

Главный судья встречи девятого тура Сергей Карасев удалил тренера со скамейки запасных.

Официальный сайт ФК «Сочи» сообщил, что главный тренер команды Владимир Федотов принес извинения арбитрам Сергею Карасеву и Дмитрию Чельцову.

Во время матча девятого тура чемпионата России «Сочи» – «Краснодар» Карасев (1:1) удалил Федотова.

Вот, что сказано в сообщении пресс-службы сочинской команды:

«После игры Владимир Валентинович пообщался по телефону с главным арбитром встречи Сергеем Карасевым и его помощником Дмитрием Чельцовым. Федотов признал, что повел себя излишне эмоционально в эпизоде, предшествовавшем удалению, и принес извинения перед судейской бригадой.

Футбольный клуб «Сочи» присоединяется к словам тренера. Мы выступаем за сдержанность и терпимость на футбольном поле и вне его. Мы с уважением относимся к работе футбольных арбитров».

Команда Федотова после девяти матчей занимает пятое место, набрав 16 очков. 4 октября «Сочи» примет Ростов.

источник: ФК «Сочи»
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