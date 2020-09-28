Федотов принес извинения арбитрам матча «Сочи» – «Краснодар»

Официальный сайт ФК «Сочи» сообщил, что главный тренер команды Владимир Федотов принес извинения арбитрам Сергею Карасеву и Дмитрию Чельцову.

Во время матча девятого тура чемпионата России «Сочи» – «Краснодар» Карасев (1:1) удалил Федотова.

Вот, что сказано в сообщении пресс-службы сочинской команды:

«После игры Владимир Валентинович пообщался по телефону с главным арбитром встречи Сергеем Карасевым и его помощником Дмитрием Чельцовым. Федотов признал, что повел себя излишне эмоционально в эпизоде, предшествовавшем удалению, и принес извинения перед судейской бригадой.

Футбольный клуб «Сочи» присоединяется к словам тренера. Мы выступаем за сдержанность и терпимость на футбольном поле и вне его. Мы с уважением относимся к работе футбольных арбитров».