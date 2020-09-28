«Тоттенхэм» хочет подписать Бентеке, ранее игроком интересовался «Локомотив»

Согласно информации Football Insider, лондонская команда рассматривает 29-летнего бельгийца в качестве сменщика Гарри Кейна.

Отметим, что после прихода в «Кристал Пэлас» Миши Батшуайи этой осенью игровое время футболиста в команде может существенно сократиться. В связи с этим вариант с уходом из клуба кажется наиболее вероятным.

Напомним, что в начале сентября появилась информация о том, что «Локомотив» желает усилиться бельгийским нападающим, однако сам игрок принял решение остаться в Англии.

Бентеке защищает цвета «Кристал Пэлас» с августа 2016 года. В общей сложности он провел за «орлов» 116 матчей, забил 23 гола и отдал 40 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10,5 миллионов евро.