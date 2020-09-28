Михаил Грушевский: Гончаренко потерял доверие к Васину – карьера игрока в ЦСКА подходит к концу

– К сожалению, дни Васина в ЦСКА подходят к концу. Он потерял доверие тренера и ведет себя как человек, который не собирается доказывать обратное. Примем это как данность и пожелаем игроку удачи в дальнейшей карьере. Не удивлюсь, кстати, если он перейдет в условную «Уфу» и будет там успешно выступать, – цитирует Грушевского «РИА Новости».

Напомним, что 31-летний игрок во вчерашнем матче девятого тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1) должен был заменить в перерыве Хердура Магнуссона, однако футболист долго переодевался, а затем забыл щитки в раздевалке. В связи с этим, тренерский штаб армейцев принял решение оставить исландца в составе.

Васин выступает за ЦСКА с января 2011 года. В общей сложности он за клуб 77 матчей, забил два гола и отдал два ассиста. Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до конца июня 2021-го.