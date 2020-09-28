Александр Мостовой: Вызов Кутепова в сборную России – правильное решение

– Правильно, что вызвали Кутепова в сборную России. Человек начал не просто играть, а неплохо играть. Центральные защитники всегда были в дефиците в нашей сборной. Тем более Кутепов – не новичок сборной, он раньше уже вызывался, – цитирует Мостового «РИА Новости».

В текущем сезоне 27-летний Кутепов принял участие в трех матчах, заработав одну желтую карточку. Летом игрок получил травму ноги и пропустил примерно 17 дней из-за повреждения. После девяти туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.

8 октября сборная России проведет товарищескую игру против Швеции, а затем сыграет в Лиге наций УЕФА с Турцией и Венгрией. Матчи состоятся 11 и 14 октября соответственно.