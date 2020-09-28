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28 сентября 17:19
автор: Владислав Корегин

Защитник загребского «Динамо» Гвардиол стал игроком «Лейпцига»

Пресс-служба «РБ Лейпциг» объявила о переходе центрального защитника загребского «Динамо» Йошко Гвардиола.

Немецкий клуб приобрел 18-летнего хорвата за 16 миллионов евро, подписав с ним шестилетний контракт. Отмечается, что текущий сезон он проведет в Загребе, а затем станет полноценным игроком «быков».

Гвардиол является воспитанником академии «Динамо». В составе взрослой команды он отыграл 16 матчей, забил один гол и отдал один ассист. За молодежную сборную Хорватии защитник провел две встречи.

источник: ФК «РБ Лейпциг»
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