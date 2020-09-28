Защитник загребского «Динамо» Гвардиол стал игроком «Лейпцига»

Немецкий клуб приобрел 18-летнего хорвата за 16 миллионов евро, подписав с ним шестилетний контракт. Отмечается, что текущий сезон он проведет в Загребе, а затем станет полноценным игроком «быков».

Гвардиол является воспитанником академии «Динамо». В составе взрослой команды он отыграл 16 матчей, забил один гол и отдал один ассист. За молодежную сборную Хорватии защитник провел две встречи.