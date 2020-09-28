«Саутгемптону» интересен полузащитник «Тоттенхэма» Сессеньон

Согласно информации The Telegraph, в услугах 20-летнего англичанина заинтересован «Саутгемптон». Отмечается, что «святые» готовы взять игрока в аренду на сезон. Также на футболиста претендует «Ньюкасл».

Сессеньон стал игроком «Тоттенхэма» в августе 2019 года, перейдя из «Фулхэма» за 27 миллионов евро – на его счету лишь 12 матчей, в которых он забил один гол.

Контракт полузащитника с лондонцами рассчитан до конца июня 2025-го. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.