Зурико Давиташвили: «Локомотив» сделал большую ошибку, отпустив Кварацхелию в «Рубин»

– Мы с ним очень давно знакомы, с детства. Играли вместе еще в школе «Динамо» Тбилиси. Я и Хвича – очень хорошие друзья. Сейчас Кварацхелию можно назвать русским Месси. «Локомотив» сделал большую ошибку, что отпустил его, – цитирует Давиташвили Sport24.

Напомним, что 19-летний Кварацхелия перешел в «Рубин» прошлым летом на правах свободного агента, подписав пятилетний контракт. В нынешнем сезоне на его счету один гол и четыре ассиста в девяти матчах за клуб.

В составе «Локомотива» игрок выступал с февраля по июня 2019 года на правах аренды из грузинского «Рустави». За железнодорожников он принял участие в десяти встречах, отличившись одним забитым мячом.