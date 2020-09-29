«Барселона» отказалась продавать Фати в «Манчестер Юнайтед» за 150 миллионов евро

По информации Catalunia Radio, руководство «Манчестер Юнайтед» предложила за 17-летнего испанца около 150 миллионов евро, но получило отказ от «сине-гранатовых».

Теперь каталонцы требуют за своего игрока, с которыми они подписали контракт до 2024 года, 400 миллионов евро.

Фати является воспитанником академии «Барселоны». Он дебютировал в составе взрослой команды в прошлом сезоне – в общей сложности игрок провел 34 матча, забил десять голов и отдал два ассиста.

В матче первого тура нового сезона чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:0) форвард отличился дублем и одной результативной передачей.