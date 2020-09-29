«Барселона» отказалась продавать Фати в «Манчестер Юнайтед» за 150 миллионов евро

По информации Catalunia Radio, руководство «Манчестер Юнайтед» предложила за 17-летнего испанца около 150 миллионов евро, но получило отказ от «сине-гранатовых».
Теперь каталонцы требуют за своего игрока, с которыми они подписали контракт до 2024 года, 400 миллионов евро.
Фати является воспитанником академии «Барселоны». Он дебютировал в составе взрослой команды в прошлом сезоне – в общей сложности игрок провел 34 матча, забил десять голов и отдал два ассиста.
В матче первого тура нового сезона чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:0) форвард отличился дублем и одной результативной передачей.
⚠️ ANSU FATI-UNITED— Tot costa (@totcosta) September 28, 2020
🔺 Explica @xavicampos que aquest estiu el Manchester United, després de rebre el NO del Barça per 150 M€, es va plantejar pagar els 170 M€ de la seva clàusula de rescissió
🔺 El Barça els va dir que ja era de 400 M€https://t.co/Q4AQIK8vuW pic.twitter.com/ivUFqE17z9