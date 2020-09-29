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29 сентября 08:05
автор: Владислав Корегин

«Барселона» отказалась продавать Фати в «Манчестер Юнайтед» за 150 миллионов евро

Фланговый нападающий «Барселоны» Ансу Фати останется в каталонской команде этой осенью.

По информации Catalunia Radio, руководство «Манчестер Юнайтед» предложила за 17-летнего испанца около 150 миллионов евро, но получило отказ от «сине-гранатовых».

Теперь каталонцы требуют за своего игрока, с которыми они подписали контракт до 2024 года, 400 миллионов евро.

Фати является воспитанником академии «Барселоны». Он дебютировал в составе взрослой команды в прошлом сезоне – в общей сложности игрок провел 34 матча, забил десять голов и отдал два ассиста.

В матче первого тура нового сезона чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:0) форвард отличился дублем и одной результативной передачей.

источник: Catalunya Ràdio
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