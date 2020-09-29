Вице-президент Федерации тенниса России Селиваненко: Медведеву не хватило свежести и концентрации

Вчера, 28 августа, 24-летний россиянин в первом круге в четырех сетах уступил 64-й ракетке мира Мартону Фучовичу из Венгрии со счетом 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 1:6. Таким образом, теннисист не смог выйти во второй раунд Открытого чемпионата Франции в четвертый раз кряду.

– Поражение Медведева? В теннисе ничего не бывает шоком. Такие результаты случаются. Даниилу не хватило свежести и концентрации. Понятно, что это не тот результат, на который все рассчитывали и он сам. Но спорт не бывает без поражений. Нужно просто сделать выводы и работать, – цитирует Селиваненко Sport24.

Мартон Фучович: Победа над Медведевым на «Ролан Гаррос» – одна из самых больших в моей карьере.