«Торино» намерен усилиться форвардом «Борнмута» Кингом

По информации источника, руководство итальянского клуба рассматривает кандидатуру 28-летнего норвежца в качестве усиления атакующей линии «быков». Туринцы уже обратились к «Борнмуту» по поводу возможного трансфера игрока.

Помимо «Торино», вратарем интересуется «Астон Вилла».

Кинг выступает за «Борнмут» с июля 2015 года. В минувшем сезоне он забил шесть голов и отдал четыре ассиста в 27 матчах. Его контракт истекает в конце июня 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.