Новиков принял решение подать в отставку с поста главного тренера «Динамо»

– Еще раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба – за доверие и поддержку, – написал Новиков.

Отметим, что вчера бело-голубые в гостях уступили «Химкам» (0:1) в рамках девятого тура Российской Премьер-лиги. 17 сентября москвичи вылетели из розыгрыша Лиги Европы, проиграв во втором раунде квалификации тбилисскому «Локомотиву» (1:2).

39-летний Новиков возглавил «Динамо» 8 ноября 2019 года. Минувший сезон команда завершила на шестом месте в турнирной таблице.

После девяти туров РПЛ сезона-2020/21 команда идет на девятой строчке с 14 очками.