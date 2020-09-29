Новиков принял решение подать в отставку с поста главного тренера «Динамо»

– Еще раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба – за доверие и поддержку, – написал Новиков.
Отметим, что вчера бело-голубые в гостях уступили «Химкам» (0:1) в рамках девятого тура Российской Премьер-лиги. 17 сентября москвичи вылетели из розыгрыша Лиги Европы, проиграв во втором раунде квалификации тбилисскому «Локомотиву» (1:2).
39-летний Новиков возглавил «Динамо» 8 ноября 2019 года. Минувший сезон команда завершила на шестом месте в турнирной таблице.
После девяти туров РПЛ сезона-2020/21 команда идет на девятой строчке с 14 очками.
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Ещё раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку. Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам! Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас! С уважением ко всем.
Публикация от Новиков Кирилл Александрович (@kirill.novikov.official)