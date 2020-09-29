Зума может сменить «Челси» на «Лестер»

Согласно информации Le 10 Sport, первостепенной задачей руководства «лис» является покупка у «Бернли» Джеймса Тарковски, однако в случае срыва переговоров клуб попытается приобрести у лондонцев 25-летнего француза.

Отмечается, что в услугах защитника заинтересованы «Эвертон», в составе которого игрок выступал в сезоне-2018/19 на правах аренды, а также «Тоттенхэм».

Зума перешел в «Челси» в январе 2014 года из «Сент-Этьена» за 14,6 миллионов евро. За «синих» он провел 117 матчей, забил шесть голов и отдал шесть ассистов. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 28 миллионов евро.