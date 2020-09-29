Руководство «Динамо» приняло отставку Новикова

«Клуб благодарит Кирилла Александровича за проделанную работу в условиях перестройки и обновления команды, а также кризисной ситуации, связанной с пандемией. Ему предложено остаться в системе «Динамо».

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, он будет готовить команду к ближайшему матчу», - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Напомним, что Новиков возглавил «Динамо» 8 ноября 2019 года. Прошлый сезон команда под руководством 39-летнего специалиста завершила на шестом месте в чемпионате России и завоевала право выступить в еврокубках.

В нынешнем сезоне «Динамо» не смогло пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив во втором раунде квалификации европейского клубного турнира «Локомотиву» из Тбилиси со счетом 1:2. В понедельник московская команда проиграла «Химкам» (0:1), для которых эта победа стала первой в чемпионате российской премьер-лиги. После этого поражения, которое для бело-голубых стало третьим в текущем чемпионате, «Динамо» набрав 14 очков расположилось на девятой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги.