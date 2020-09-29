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29 сентября 14:23

Дмитрий Селюк: Увольнение Новикова абсолютно логично

Футбольный агент прокомментировал уход Кирилла Новикова с поста главного тренера «Динамо».

- Это не главная новость, но абсолютно логичная и ясная. Я не скажу, что он плохой, нет, он нормальный, воспитывал молодежь - для нее он как раз отличный тренер. Он типа Виктора Гончаренко из ЦСКА, который любит, когда заглядывают ему в рот и делают все, что сказал, чтобы никто не противоречил. Он привык работать с несостоявшимися футболистами. Это ошибка самого Новикова.

Но на нем можно показать, как не надо делать карьеру тренера. Хозяева «Динамо» - это амбициозные люди, которые хотят результат. А тренер в итоге приводит Скопинцева, Комличенко, Фомина и так далее, потратив на все трансферы около 25 миллионов. А на сегодняшний день ни один из его трансферов не дал бело-голубым толчок к развитию, - приводит слова Селюка News.ru.

Напомним, что Новиков возглавил «Динамо» 8 ноября 2019 года. Прошлый сезон команда под руководством 39-летнего специалиста завершила на шестом месте в чемпионате России и завоевала право выступить в еврокубках.

В нынешнем сезоне «Динамо» не смогло пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив во втором раунде квалификации европейского клубного турнира «Локомотиву» из Тбилиси со счетом 1:2. В понедельник московская команда проиграла «Химкам» (0:1), для которых эта победа стала первой в чемпионате российской премьер-лиги. После этого поражения, которое для бело-голубых стало третьим в текущем чемпионате, «Динамо» набрав 14 очков расположилось на девятой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги.

источник: News.ru
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