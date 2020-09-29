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29 сентября 16:10

Владимир Быстров: Новикову не хватило опыта и влияния в «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал отставку Кирилла Новикова с поста главного тренера «Динамо».

- После матча с «Химками» он озвучил позицию, что не он решает свою судьбу в «Динамо», а руководство. Думаю, они встретились и дали тренеру понять, что на него не рассчитывают. Новикову не хватило опыта и влияния в команде, видно было, что иностранцы сами по себе, - рассказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Новиков возглавил «Динамо» 8 ноября 2019 года. Прошлый сезон команда под руководством 39-летнего специалиста завершила на шестом месте в чемпионате России и завоевала право выступить в еврокубках.

В нынешнем сезоне «Динамо» не смогло пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив во втором раунде квалификации европейского клубного турнира «Локомотиву» из Тбилиси со счетом 1:2. В понедельник московская команда проиграла «Химкам» (0:1), для которых эта победа стала первой в чемпионате российской премьер-лиги. После этого поражения, которое для бело-голубых стало третьим в текущем чемпионате, «Динамо», набрав 14 очков, расположилось на девятой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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