«Арарат-Армения» и «Црвена Звезда» сыграют на Кипре из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Европейский союз футбольных ассоциаций принял решение перенести матч плей-офф раунда Лиги Европы между «Араратом-Арменией» и сербской «Црвеной Звездой» на нейтральное поле.

Игра должна была состояться 1 октября в Ереване, но пройдет на Кипре в столице островного государства Никосии на стадионе ГСП. Официальный сайт УЕФА сообщает, что встреча начнется встреча в 20:00 по московскому времени.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались активные боевые действия. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.