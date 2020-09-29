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29 сентября 20:27

«Манчестер Юнайтед» готов сделать официальное предложение «Боруссии» по трансферу Санчо

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо все еще может перейти в «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» планирует активизировать попытки осуществить трансфер полузащитника.

Отмечается, что несмотря на то, что дортмундская «Боруссия» установила крайний срок для завершения сделки - 10 августа, «манкунианцы» уверены в том, что им удастся заполучить Санчо в текущее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что руководство красных дьяволов готова предложить за 20-летнего англичанина 90 миллионов фунтов, из которых 75 будут выплачены сразу, а остальные 15 позже в виде бонусов.

Напомним, что Санчо выступает за «Боруссию» с августа 2017 года. В общей сложности он провел за команду 101 встречу во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 45 результативных передач. Действующий контракт хавбека истекает в конце июня 2023 года.

источник: Sky Sports
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