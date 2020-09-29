«Манчестер Юнайтед» готов сделать официальное предложение «Боруссии» по трансферу Санчо

Как сообщает Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» планирует активизировать попытки осуществить трансфер полузащитника.

Отмечается, что несмотря на то, что дортмундская «Боруссия» установила крайний срок для завершения сделки - 10 августа, «манкунианцы» уверены в том, что им удастся заполучить Санчо в текущее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что руководство красных дьяволов готова предложить за 20-летнего англичанина 90 миллионов фунтов, из которых 75 будут выплачены сразу, а остальные 15 позже в виде бонусов.

Напомним, что Санчо выступает за «Боруссию» с августа 2017 года. В общей сложности он провел за команду 101 встречу во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 45 результативных передач. Действующий контракт хавбека истекает в конце июня 2023 года.