ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 сентября 23:14
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший вратарь «Краснодара» Крицюк перешел в лиссабонский «Белененсеш»

Ранее россиянин играл в Португалии за «Риу Аве» и «Брагу».

Расставшийся с «Краснодаром» 29-летний вратарь Станислав Крицюк заключил контракт на один сезон с португальским клубом «Белененсеш».

Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил агент голкипера Александр Толстиков:

«Стас никогда не скрывал, что хотел бы продолжить карьеру за границей. Долго искали вариант, который будет комфортным. Были предложения из Турции, Шотландии, Польши, Испании, но более реальным оказался вариант с «Белененсешем», который Стас достаточно быстро принял. Срок контракта рассчитан на один сезон. Уверен, что Крицюк идет в команду изначально первым номером, но конкуренции никто не исключает.

Из Португалии в «Краснодар» Стас уезжал в ранге топ-вратаря, его возвращения там сильно ждали. В России он получил травму, и в это время здорово начал играть Матвей Сафонов. Восстановившись, Стас выходил в матчах еврокубков, Матвей – в чемпионате России. Конечно, Стас хотел играть больше, но это футбол».

Крицюк присоединился к «Белененсешу» в качестве свободного агента. За «Краснодар» Станислав выступал с января 2016 года после перехода из португальской «Браги» за четыре миллиона евро. Нынешним летом его контракт не был продлен.

В составе зелено-черных голкипер провел 72 матча, пропустив 63 мяча и 33 раза отыграв «на ноль».

В прошлом сезоне «Белененсеш» финишировал в чемпионате Португалии на 15-м месте.

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ФНЛ. «Оренбург» установил рекордЧеревченко возглавил «Химки»Генеральный директор Volvo Cars заявляет, что спрос сохраняется, несмотря на всплеск COVID-19Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет"Живу на полтора миллиона": Уткин рассказал о своих доходах
«Хетафе» разгромил «Бетис» благодаря дублю Анхеля и возглавил таблицу испанской примеры
У команды из пригорода Мадрида семь очков после трех матчей.
30.09.2020 00:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
ЦСКА — клуб, где плакать нельзя. Откровения Кучаева
Кучаев: когда порвал «кресты», плакал в раздевалке. Мне сказали: «Иди отсюда, там поплачь»
«Тоттенхэм» вышел в четвертьфинал Кубка лиги, обыграв «Челси» в серии пенальти
Все решило попадание Мэйсона Маунта в штангу.
29.09.2020 23:57
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Греческий «Олимпиакос» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, пройдя кипрскую «Омонию»
В двух матчах пирейский клуб не пропустил ни одного мяча.
29.09.2020 23:53
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Луческу вернул «Динамо» в Лигу чемпионов. Киевляне четыре года не играли на групповой стадии
Бело-голубые вслед за голландским АЗ прошли бельгийский «Гент».
29.09.2020 23:52
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Под руководством Реброва «Ференцварош» впервые за 25 лет пробился в Лигу чемпионов
Венгерский клуб прошел в плей-офф раунде норвежский «Мольде».
29.09.2020 23:52
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший вратарь «Краснодара» Крицюк перешел в лиссабонский «Белененсеш»
Ранее россиянин играл в Португалии за «Риу Аве» и «Брагу».
29.09.2020 23:14
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара заразился коронавирусом
Футболист сборной Испании находится на самоизоляции.
29.09.2020 22:55
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Валенсия» без Черышева обыграла в гостях «Реал Сосьедад» и вышла на первое место
Российский полузащитник пропустил третью встречу кряду из-за проблем с мышцами.
29.09.2020 22:21
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Переговоры о новом контракте Фати с «Барселоной» приостановлены
Вингер «Барселоны» Ансу Фати приостановил переговоры о новом контракте с каталонской командой.
29.09.2020 21:02
Футбол
Сергей Игнашевич: Нужен ли VAR в ФНЛ? Мягко говоря, не помешает
Главный тренер «Торпедо» считает, что система видеопомощи арбитрам (VAR) не помещает на матчах первенства ФНЛ.
29.09.2020 20:31
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика