Бывший вратарь «Краснодара» Крицюк перешел в лиссабонский «Белененсеш»

Расставшийся с «Краснодаром» 29-летний вратарь Станислав Крицюк заключил контракт на один сезон с португальским клубом «Белененсеш».

Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил агент голкипера Александр Толстиков:

«Стас никогда не скрывал, что хотел бы продолжить карьеру за границей. Долго искали вариант, который будет комфортным. Были предложения из Турции, Шотландии, Польши, Испании, но более реальным оказался вариант с «Белененсешем», который Стас достаточно быстро принял. Срок контракта рассчитан на один сезон. Уверен, что Крицюк идет в команду изначально первым номером, но конкуренции никто не исключает.

Из Португалии в «Краснодар» Стас уезжал в ранге топ-вратаря, его возвращения там сильно ждали. В России он получил травму, и в это время здорово начал играть Матвей Сафонов. Восстановившись, Стас выходил в матчах еврокубков, Матвей – в чемпионате России. Конечно, Стас хотел играть больше, но это футбол».

Крицюк присоединился к «Белененсешу» в качестве свободного агента. За «Краснодар» Станислав выступал с января 2016 года после перехода из португальской «Браги» за четыре миллиона евро. Нынешним летом его контракт не был продлен.