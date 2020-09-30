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30 сентября 00:41
автор: Виктор Шарафудинов

Денис Колодин – об отставке Новикова: Если тебя не убирают, зачем уходить?

После поражения от «Химок» в московском «Динамо» произошла смена тренера.

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Денис Колодин прокомментировал уход Кирилла Новикова с поста главного тренера московского клуба.

«Может быть, какой-то психологический момент здесь имел место, – заявил Колодин в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Возможно, два неудачных матча – с тбилисским «Локомотивом» и «Химками» – повлияли на решение. Но, конечно, наверное, всё-таки он поспешил. Если тебя не убирают, зачем уходить? Если говорить об игре, то она просматривается, моменты динамовцы всегда создают – осталось только начать забивать. Если бы вообще не было никакой игры – другое дело. Тем не менее Новиков так решил, это его желание. Вообще команде где-то не хватает стабильности. Порой и хорошо играют, но не залетают мячи. Может, это просто уровень нашего мастерства в целом? Где-то залетает, где-то – нет».

Напомним, что Новиков возглавил «Динамо» 8 ноября 2019 года. Прошлый сезон команда под руководством 39-летнего специалиста завершила на шестом месте в чемпионате России и завоевала право выступить в еврокубках, однако в Лиге Европы бело-голубые вылетели от первого же соперника. Во втором отборочном раунде динамовцы уступили 1:2 тбилисскому «Локомотиву».

Новиков принял решение после поражения от «Химок» в девятом туре чемпионата России (0:1 в гостях). В данный момент команда занимает девятое место, набрав 14 очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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