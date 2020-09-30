Кукуян назначен главным арбитром матча «Спартак» - «Зенит»

РФС назначил арбитров на матчи 10-го тура РПЛ.
Центральную встречу, в которой встретятся «Спартак» и «Зенит», обслужит бригада во главе с Павлом Кукуяном.
«Уфа» - «Ротор»: судья - Виталий Мешков; ассистенты судьи - Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья - Лаша Верулидзе; VAR - Алексей Амелин; AVAR - Илья Елеференко; инспектор - Юрий Чеботарев.
«Тамбов» - «Арсенал»: судья - Владислав Безбородов; ассистенты судьи - Валентин Мурашов, Андрей Гурбанов; резервный судья - Евгений Буланов; VAR - Павел Шадыханов; AVAR - Алексей Лунев; инспектор - Андрей Бутенко.
«Урал» - ЦСКА: судья - Станислав Васильев; ассистенты судьи - Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья - Дмитрий Стрельцов; VAR - Сергей Иванов; AVAR - Тихон Калугин; инспектор - Алексей Румянцев.
»Спартак» - «Зенит»: судья - Павел Кукуян; ассистенты судьи - Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья - Николай Волошин; VAR - Сергей Карасев; AVAR - Николай Богач; инспектор - Геннадий Куличенков.
«Локомотив» - «Химки»: судья - Евгений Кукуляк; ассистенты судьи - Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный судья - Игорь Низовцев; VAR - Артем Любимов; AVAR - Антон Аверьянов; инспектор - Сергей Анохин.
«Рубин» - «Ахмат»: судья - Владимир Москалев; ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья - Артур Федоров; VAR - Михаил Вилков; AVAR - Алексей Стипиди; инспектор - Фейзудин Эрзиманов.
«Сочи» - «Ростов»: судья - Евгений Турбин; ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья - Олег Соколов; VAR - Игорь Панин; AVAR - Антон Кобзев; инспектор - Сергей Французов.
«Динамо» - «Краснодар»: судья - Кирилл Левников; ассистенты судьи - Валерий Данченко, Андрей Болотенков; резервный судья - Дмитрий Сафьян; VAR - Алексей Сухой; AVAR - Игорь Демешко; инспектор - Сергей Зуев.
Напомним, после девяти туров «Зенит» и «Спартак» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав по 20 очков.