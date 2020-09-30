Кукуян назначен главным арбитром матча «Спартак» - «Зенит»

РФС назначил арбитров на матчи 10-го тура РПЛ.

Центральную встречу, в которой встретятся «Спартак» и «Зенит», обслужит бригада во главе с Павлом Кукуяном.

⚡️ 10 тур Тинькофф РПЛ. Бригады арбитров. pic.twitter.com/tvxrrzlVxu — РФС (@rfsruofficial) September 30, 2020

«Уфа» - «Ротор»: судья - Виталий Мешков; ассистенты судьи - Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья - Лаша Верулидзе; VAR - Алексей Амелин; AVAR - Илья Елеференко; инспектор - Юрий Чеботарев.